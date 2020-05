Bardzo dobra informacja dla fanów żużla w Zielonej Górze. Wszyscy żużlowcy Falubazu doszli do porozumienia z władzami klubu i podpisali aneksy do umów. To oznacza jedno – będą reprezentować naszą drużynę w sezonie 2020.

Przypomnijmy, kilka dni temu na naszej antenie prezes Falubazu Wojciech Domagała wspominał, ze trwają rozmowy z żużlowcami i – mimo trudności finansowych – spodziewa się pozytywnego finału. Wiemy, że negocjacje nie należały do najłatwiejszych. Falubaz – w dobie pandemii koronawirusa – będzie dysponował najniższych budżetem w ostatnich latach. Dziś nastąpił jednak satysfakcjonujący finał. Wszyscy wcześniej zakontraktowani żużlowcy podpisali aneksy do umów.

Taki obrót spraw ucieszył trenera Falubazu Piotra Żyto:

Dopóki nie ma podpisanych umów, to wszystko może się wydarzyć. Teraz zapanuje spokój. W poniedziałek ma zapaść decyzja, kiedy rozpoczną się treningi. Może uda się to wyjechać szybciej.

Dużo wątpliwości dotyczyło obcokrajowców Falubazu- Szweda Antonio Lindbacka i Duńczyka Michaela Jepsena Jensena. Na start obu w ekstralidze polskiej i konieczność przebywania w naszym kraju ze względów sanitarnych nie chciały się zgodzić rodzime federacje. Ostatecznie Szwed rozwiązał dziś kontrakt ze swoim szwedzkim klubem i stawi się jutro w Zielonej Górze. Podobnie będzie z Jensenem, który ma uregulować swoje sprawy z duńską federacją.

– Zagraniczni żużlowcy Falubazu po przyjeździe do Zielonej Góry odbędą teraz dwutygodniową kwarantannę – dodał Żyto: :

Przyjeżdżają obcokrajowcy. Nie możemy się z nimi jednak kontaktować. Zawodnicy przyjechali do klubu i czekają na sygnał, kiedy będą mogły zacząć się treningi.

Zespół Falubazu w sezonie 2020:

Seniorzy:

– Piotr Protasiewicz

– Patryk Dudek

– Martin Vaculik

– Michael Jepsen Jensen (Dania)

– Antonio Lindback (Szwecja)

– Jan Kvech (Czechy)

– Jonas Jeppesen (Dania)

Juniorzy:

– Norbert Krakowiak

– Damian Pawliczak

– Mateusz Tonder

– Jakub Osyczka

– Fabian Ragus

– Nile Tufft