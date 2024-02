Korzystają z kilkudniowej przerwy, bo przed nimi najważniejsze mecze sezonu. Tak jak mówiliśmy, koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra do niedzieli włącznie mają przerwę.

Trener David Dedek wykorzystuje czas, podczas którego dla najlepszych drużyn Orlen Basket Ligi odbywają się rozgrywki o Puchar Polski. Tuż po powrocie z pucharowego meczu w Newcastle w środowy wieczór koszykarze Zastalu rozjechali się szybko do swoich domów. – Ale po powrocie zacznie się ostra praca – nie ukrywa tego trener zielonogórzan.

To, co musimy zrobić, to wrócić do prędkości gry, dzielenia się piłką. Będziemy mieli ten czas, by to wypracować. Musimy zmienić sposób bronienia. Rakocević funkcjonuje gorzej niż Geoffrey Grosselle. Musimy to przetrenować.