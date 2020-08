W czwartek rozpocznie swoją przygodę z Pucharem Polski na szczeblu centralnym Lechia. Zielonogórzanie w ramach 1/32 finału zmierzą się ze Świtem Skolwin Szczecin.

To podobnie jak Lechia trzecioligowiec, który występuje w grupie II tych rozgrywek. Świt sezon zaczął od zwycięstwa i porażki. Zresztą to zespół zielonogórzanom znany, ponieważ bywał w okresach przygotowawczym sparingpartnerem.

W zasięgu naszym, aczkolwiek doceniamy ten zespół. Graliśmy ze sobą i to jest czołowy zespół tamtej grupy, bardzo dobrze zorganizowany w defensywie i nie jest łatwo im strzelić gola, choć ostatnio przegrali wysoko na wyjeździe z mocną drużyną. Myślę, że będą teraz podwójnie zmobilizowani. To będzie trudny mecz, duże wyzwanie, żeby to przejść.

Lechia przepustkę do gry na szczeblu centralnym zdobyła przed tygodniem, wygrywając wojewódzki Puchar Polski. Zielonogórzanie w finale pokonali 3:0 Wartę Gorzów. Sawicki pytany o te zmagania używa słowa „przygoda”, choć zaznacza, że to liga jest priorytetem.

Bardzo chcemy, ale według mnie liga jest dla nas ważniejsza. Co nie znaczy, że puchar potraktujemy ulgowo, absolutnie nie! Przygoda, fajnie byłoby to kontynuować, miło byłoby przejść tę rundę i czekać na jakąś uznaną markę. To zawsze jest świetnie, promocja dla wszystkich i określone gratyfikacje. Musimy mieć też jednak z tyłu głowy niedzielę i mecz ligowy.

W tym tygodniu klub poinformował o zakontraktowaniu dwóch graczy. To Jędrzej Król i Kacper Kocik. Obaj ostatnio byli związani z II-ligowym Górnikiem Polkowice.

Jędrzej Król to nasz chłopak, z Zielonej Góry, który w Polkowicach spędził ostatnie dwa lata i teraz do nas wraca. Kacper Kocik jest wychowankiem Górnika, jest młodzieżowcem z bardzo dużym potencjałem. To obrońca, w Polkowicach ciężko było mu grać, ale według wielu głosów to chłopak, który może nam pomóc. Na pewno wzmocni rywalizację i na to liczymy. Liczę na to, że jeden i drugi będą nam w perspektywie czasu pomagać.

Nowych zawodników w czwartek na boisku jeszcze nie zobaczymy. Początek pucharowego meczu Lechii ze Świtem o 16:00 na „dołku” przy ul. Sulechowskiej.