W najbliższy weekend rusza sezon w I lidze piłkarzy ręcznych. PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpocznie zmagania od wyjazdowego meczu z beniaminkiem.

Okres przygotowawczy podsumował w Radiu Index Ireneusz Łuczak. Trener akademików jest zadowolony z przedsezonowej pracy swoich podopiecznych. A w zespole aż 13 nowych twarzy. My pytaliśmy m.in. o nastroje chwilę przed startem ligi.

Pierwszym rywalem zielonogórzan będzie Szczypiorniak Gorzyce Wielkie, beniaminek I ligi. – To zespół bardzo doświadczony – wskazuje Łuczak.

Jest to zespół, który prowadzą bracia Dutkiewiczowie, którzy spędzili “x lat” na parkietach I ligi – w Ostrowie i w Wieluniu. Jeden z nich był chyba trzykrotnym królem strzelców pierwszej ligi. To są zawodnicy, którzy zjedli zęby na parkietach piłki ręcznej. Jednego z nich znam od wieku juniora. Gdy ja prowadziłem zespół juniorów naszych, to Gieniu Lijewski prowadził Ostrovię i tam chłopaki też grali. Niby beniaminek, ale wiekowo są dużo starsi od nas. 90% zawodników zjadło zęby na piłce ręcznej.