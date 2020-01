Zobacz info

Nadchodzi weekend.. Twój Plan to kolejna piątkowa noc spędzona w One Love <3 😍 Zaczynasz mieć wyrzuty sumienia... "wkrótce tam zamieszkasz" - słyszysz po raz kolejny. I BARDZO DOBRZE! Uniewinniamy Was i wszystkie Wasze weekendowe grzeszki. Bo Piątki są po to by spędzać je w One Love bez żadnego poczucia winy :D Otwierasz i zamykasz z nami weekend? Jeszcze lepiej! Otwierasz się na nowe znajomości, nowe smaki i nowe doznania? Czy właśnie z tego powodu masz się czuć winny ! Absolutnie NIE!!! DRES...