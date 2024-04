„Las Mujeres Ya No Lloran” to jej pierwszy album od siedmiu lat, a dwunasty w studyjnej dyskografii – dowód na jej niezłomną siłę i moc muzyki, która potrafi przekształcić nawet najtrudniejsze doświadczenia w niezapomniane chwile. Shakira powraca, wyjaśniając: “Tworzenie tego albumu było alchemicznym procesem. Pisząc każdą piosenkę, na nowo odbudowywałam samą siebie. Gdy je śpiewałam, moje łzy zamieniały się w diamenty, a moja wrażliwość – w siłę”. Singiel „Punteria” nagrany we współpracy z Cardi B promuje najświeższe wydawnictwo królowej latino.