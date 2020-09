Po serii samodzielnych singli (w tym duetach z Demi Lovato czy Calvinem Harrisem) oraz sukcesów na przecięciu świata muzyki i filmu w postaci Grammy, BRIT, Złotego Globa i Oscara, czas na nowy album. Sam Smith prezentują „Love Goes”. Premiera płyty zaplanowana jest na 30 października, a już teraz możemy posłuchać nowego, przebojowego singla singla „Diamonds”.

„Diamonds” to Sam Smith w wydaniu tanecznym, a niepodrabialny wokal łączy się z opowieścią o wyzwalającej miłości przeżytej bez żadnego żalu. Do singla powstało wideo w reżyserii Luke’a Monaghana, który wcześniej zrealizował teledyski do „How Do You Sleep”, „Too Good At Goodbyes” oraz „Writing’s On The Wall” – łącznie klipy te mają ponad 2,5 miliarda streamów!

Dotychczasowy katalog Sama Smitha liczy 30 miliardów streamów. Oba albumy artysty trafiły na szczyt list sprzedaży w USA oraz Wielkiej Brytanii. Współtwórcą okładki jest słynny na całym świecie brytyjskie fotograf modowy oraz reżyser Alasdair McLellan („Vogue”, Kim Jones, Louis Vuitton).

Lista współtwórców „Love Goes” jest równie imponująca: znaleźli się na niej m.in. Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, P!nk, Britney Spears), Labrinth, Stargate, Guy Lawrence z Disclosure oraz Jimmy Napes.

Ostatnie dwa lata były najbardziej eksperymentalnym czasem w moim życiu, nie tylko osobiście, ale i muzycznie. Za każdym razem w studiu obiecywaliśmy sobie, że będziemy sięgać gwiazd, bez ograniczeń. Efekty są magiczne, terapeutyczne i po prostu przyjemne. Moja miłość do muzyki jest bardzo szeroka, a wszystkie guilty pleasures zamieniam w pleasures. Żadnej winy, żadnego wstydu, czysta miłość do śpiewania, tworzenia i tańczenia. Czuję olbrzymią wdzięczność do wszystkich ludzi, którzy docenili moją kreatywność oraz obrany przeze mnie kierunek i pozwolili być kimkolwiek zechcę w studiu… Posłuchajcie tych piosenek z otwartym sercem, traktujcie każdą jako inny kwiat z ogrodu, bawcie się przy nich. Przy pisaniu kilku z nich nie chcieliśmy brać wszystkiego na poważnie. Mam nadzieję, że uśmiechniecie się przy tych kawałkach, bo dzięki nim uśmiech zagościł też na mojej twarzy – Sam Smith.

W trackliście poza „Diamonds” znajdziemy też wydany niedawno „My Oasis” w duecie z Burna Boy. Jako utwory dodatkowe pojawią się single wydane pomiędzy płytami, w tym m.in. duety z Normani, Calvinem Harrisem oraz Demi Lovato.