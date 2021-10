i teledyskiem – mówi Nathan Evans. – Razem z moją ekipą ciężko pracowaliśmy nad tym utworem, ale jednocześnie świetnie się przy tym bawiliśmy. Mam nadzieję, że dzięki tej piosence, każdy kto myśli o wyjeździe na wakacje z kimś przypadkowo poznanym w barze… zastanowi się dwa razy.

Singiel „Ring Ding (A Scotsman’s Story)” to następca przebojów „Wellerman” i „Told You So”. Łącznie jego piosenki zgromadziły 1,7 miliarda odsłuchów na platformach.

Jeszcze kilka miesięcy temu Nathan Evans był listonoszem pracującym w Glasgow. Dziś jest artystą z platynowymi wyróżnieniami za singiel oraz autorem najpopularniejszego singla brytyjskiego w 2021 roku.

Na początku 2021 roku 26-letni Nathan Evans sprawił, że szanty pierwszy raz od dawna trafiły do mainstreamu. Wokalista zgromadził setki tysięcy wyświetleń na TikToku i z dnia na dzień stał się internetową sensacją. W 10 krajach, w tym w UK, jego „Wellerman” trafił na szczyt list przebojów. Do fanów utworu należą między innymi Brian May i Andrew Lloyd Webber. Nathan miał okazję wystąpić w najsłynniejszych programach telewizyjnych na świecie, m.in. „Good Morning America”. Pojawił się też na ceremonii BRIT.

Kolejnym singlem „Told You So” artysta udowodnił, że świetnie sprawdza się nie tylko w repertuarze uwielbianym przez żeglarzy. Piosenka okazała się jednym z największych przebojów tegorocznych wakacji.