Na miesiąc przed premierą swojego trzeciego studyjnego albumu pt. „REGNUM”, Natalia Nykiel prezentuje najnowszy singiel „Pętla”.

„Petla” to jeden z tych utworów, których elektroniczne dźwięki i przebojowa linia melodyczna mogą nas sprowokować do beztroskiego tańca lub głośnego śpiewania w samochodzie. Dopiero gdy wsłuchamy się uważniej w tekst takiego przeboju odkryjemy, że „przyjemność dźwięku” jest kluczem do drzwi, za którymi kryje się opowiedziany szeptem osobisty dramat.

Tytułowa pętla okazuje się wtedy niekoniecznie jedynie zapętloną w głowie melodią. To kolejny rozdział albumu „Regnum” będący zapisem konfrontacji Natalii z samą sobą w najtrudniejszym czasie. „Pętla” to wypowiedziane na głos lęki artystki zapisane w momencie, gdy muzyka nie tylko przestała przynosić ulgę, ale także przestała być ważna.