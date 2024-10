To już pewne Walter Hodge zagra w jutrzejszym meczu z GTK Gliwice i ponownie założy koszulkę z numerem 15. Legenda Zastalu dziś oficjalnie została zaprezentowana przez władze klubu podczas konferencji prasowej. W końcu po kilku wcześniejszych podejściach udało się ponownie ściągnąć koszykarza do Zielonej Góry.

Walter Hodge przyszedł na spotkanie z przedstawicielami mediów jakby wyjechał stąd jedynie na dwa tygodnie radośnie witając się z włodarzami miasta, klubu i przedstawicielami mediów po udanych wakacjach. Rozpoznał wszystkich, którzy za jego poprzedniej kadencji w Zastalu interesowali się drużyną lub jej pomagali. Biła od niego energia za którą jako kibice basketu tęskniliśmy latami. Sam zawodnik również nie ukrywał, że tęsknił za Zieloną Górą, a darzy ją naprawdę dużym sentymentem.

Brakowało mi tego miejsca. Każdego roku rozmawialiśmy z Kasią o moim powrocie w końcu znaleźliśmny na to odpowiedni moment. To właściwy czas i będzie to wyjątkowy czas dla klubu dla miasta dla mnie i całej drużyny mam nadzieję że uda nam się zrobić coś wyjątkowego

Waltera pytano o jego formę, o to czy zostanie w Zastalu na dłużej niż 11 meczów, czy coś się zmieniło w mieście, ale przede wszystkim o to co może dać drużynie jako 38 – letni Walter Hodge?

Chcę dać tej drużynie dowództwo. Pokazać jak możemy wygrywać i jak podchodzić do rywalizacji. Ten zespół ma ukryty potencjał i trzeba go wyciągnąć. Chcę pomóc drużynie się odbudować i przywrócić tej drużynie te iskrę, którą dawniej miała

Więcej w temacie Waltera na naszym FB, a dużo więcej w czwartkowym magazynie “Hej Index Kosz” o godzinie 11:15.