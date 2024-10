To był prawdziwy piłkarski spektakl na “Dołku”. Lechia przegrała z Widzewem dopiero po konkursie rzutów karnych, a to co działo się na boisku przez 120 minut będzie zapamiętane na długo jako kapitalny mecz zielonogórskiej drużyny.

W wydaniu specjalnym “Piłkarskiej Zielonej Góry” wypowiedzi pomeczowe piłkarzy Lechii i Widzewa. Gdyby ktoś nie znał się na piłce nie odróżniłby, która z tych drużyn gra na co dzień w Ekstraklasie. Piękne chwile i obrazki dla zielonogórskich fanów futbolu, mimo odpadnięcia z Pucharu Tysiąca Drużyn, być może przyczynią się do finalizacji największego marzenia piłkarskiego środowiska w Zielonej Górze czyli budowy stadionu z prawdziwego zdarzenia.