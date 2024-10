Lechia Zielona Góra, dziś, tj. 31.10 o 13:00 powalczy w 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski z Widzewem Łódź. Faworytem będzie oczywiście ekstraklasowy przeciwnik, w którym pracuje Patryk Czubak. To były asystent Jarosława Misia w czasach piłkarskiego Falubazu.

W sztabie Daniela Myśliwca odpowiada za analizę rywala. Czubaka pytamy, jak do konfrontacji z trzecioligowcem podchodzą w Łodzi?

W Łodzi jak najbardziej serio traktuje się to spotkanie. Widzew zawsze chce wygrywać. Żadne okoliczności nie mogą mieć wpływu na to, jak będziemy wyglądać na boisku. Oczywiście inaczej się gra przy pełnym stadionie, a inaczej, gdzie ludzi jest mniej.

A mecz na „dołku” obejrzy 999 kibiców. Spotkanie nie będzie więc imprezą masową.

Patryk Czubak przenalizował wnikliwie grę Lechii. Wnioski są bardzo pochlebne dla sztabu szkoleniowego zielonogórzan.

Jest wiele powtarzalnych mechanizmów, które są wypracowane. Myślę, że z zespołami na wyższym poziomie również mogą być skuteczni. Podchodzimy całkowicie serio. Będziemy chcieli wdrożyć to na mecz. W piłce najważniejsza jest skuteczność, jak tak będzie to jestem przekonany, że wygramy. Słowa uznania dla sztabu, bo widać, że to praca systemowa, a nie przypadkowa.