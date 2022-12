Zdobywczyni nagrody Grammy, Meghan Trainor, wydała właśnie swój niecierpliwie oczekiwany album, „Takin’ It Back”. Tym razem Meghan podjęła świadomą decyzję, aby wrócić do charakterystycznego brzmienia z jej debiutanckiego „Title” (2015) w wersji 2022. Meghan opowiada o „Made You Look”: „Po urodzeniu dziecka bardzo trudno było mi znów poczuć się seksownie. Właściwie napisałam tę piosenkę nago, śpiewając refren pod prysznicem”, przyznaje. „Mogę nosić wszystkie te wspaniałe rzeczy, ale lepiej wyglądam bez tego całego gówna. Napisałam dla siebie hymn miłości do samej siebie”. Meghan przypomina młodym mamom: „Nawet jeśli urodziłaś dziecko, a twoje ciało pokazuje, że masz za sobą ciążę, nadal jesteś seksowna”.