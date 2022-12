DJ i producent Martin Garrix oraz wszechstronnie utalentowany piosenkarz, autor tekstów i producent JVKE połączyli siły z Nuverse, Second Dinner i MARVEL Entertainment. Ich najnowszy singiel „Hero” to hymn gry MARVEL SNAP.

Premierze piosenki towarzyszy animowany teledysk pełen superbohaterów. Wciągający teledysk inspirowany grą MARVEL SNAP to ukłon w stronę par Marvela.

JVKE pogrąża się w myślach i puszcza wodze fantazji, gdy nagle dostaje wiadomość z aż nazbyt znajomym pytaniem od byłej dziewczyny, Georgii: „Możemy porozmawiać?”. Następnie analizuje wzloty i upadki ich związku, obserwując ulubione pary fanów Marvela – Spider-Mana i Mary Jane, Storm i Czarnej Pantery oraz Vision i Scarlet Witch. „Hero” eksploruje nową, tajemniczą stronę Garrixa, w którą idealnie wkomponowuje się wokal JVKE’a. Artyści wzbudzili niecierpliwość fanów już kilka tygodni temu, gdy Garrix po raz pierwszy zapowiedział współpracę. Martin Garrix komentuje: „Jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego projektu. Uwielbiam odkrywać nowe terytoria za pomocą mojej muzyki i jestem bardzo podekscytowany, że ta piosenka nareszcie może ujrzeć światło dzienne”.

Wciągający teledysk został stworzony przez wielokrotnie nagradzane londyńskie studio animacji The Line Animation. Klip zostanie pokazany podczas gali The Game Awards, na której MARVEL SNAP jest nominowany w kategorii Najlepsza gra mobilna. Gra zadebiutowała w październiku, natychmiast zdobyła uznanie krytyków i stała się jedną z najczęściej pobieranych i najwyżej ocenianych gier roku.