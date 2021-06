W sklepach i serwisach cyfrowych pojawił się nowy album Maroon 5 „Jordi”. Wydawnctwo promuje singiel „Lost”.

Maroon 5 to jedna z najważniejszych popowych grup XXI wieku. Zespół zdobył serca słuchaczy i krytyków za sprawą niezwykle chwytliwej mieszanki rocka i r&b z albumu „Songs About Jane”. Grupa ma na koncie trzy nagrody Grammy, ponad 75 mln sprzedanych egzemplarzy albumów, 400 mln sprzedanych singli, platynowe i złote odznaczenia w ponad 35 krajach i 32 utwory notowane w Billboard Hot 100.

Poprzednik albumu „Jordi”, „Red Pill Blues”, ukazał się w 2017. Główny singiel z wydawnictwa, „Girls Like You”, trafił na szczyt zestawień Top 40 i Adult Pop, jak również Hot 100 w USA – na tej ostatniej liście spędził 7 tygodni z rzędu na najwyższej pozycji.