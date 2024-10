Trwa różowy październik, czyli Miesiąc Świadomości Raka Piersi. W tym czasie odbywa się wiele wydarzeń poświęconych profilaktyce tej choroby. Nie inaczej było w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym razem specjaliści skupili się na fizjoterapii po operacji piersi.

Ta jest niezbędna, aby utrzymać sprawność ciała po zabiegu. O szczegółach mówi Anna Czyż, prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.

W naszym regionie w tym roku 1000 kobiet przeszło operację piersi. O tym, co zrobić po zabiegu, krok po kroku, wyjaśnia Justyna Lech, koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

NFZ przypominał dziś również o profilaktyce raka piersi. Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia w regionie.

Chcemy przekonać panie, że bardzo dużo zależy od nas samych. Żeby były uważne w zakresie swojego zdrowia i raz w miesiącu badały sobie piersi. I zachęcamy do korzystania z programu profilaktycznego, który jest skierowany do kobiet od 45. do 74. roku życia.