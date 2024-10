Różnice poglądowe, religijne, wciąż dialog, ale zupełnie różnych pokoleń. Tak wygląda debata na temat związków partnerskich. W sejmie trwają prace nad uchwałą. Jaka ona będzie w ostatecznej formie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale politycy będą teraz pracować nad jej kolejną wersją.

Ustawa o związkach partnerskich jest procedowana w sejmie. W koalicji zdania podzielone. – Jeżeli to ma uregulować sprawy dotyczące dziedziczenia i spadków jak najbardziej dajemy zielone światło -mówił na naszej antenie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisław Tomczyszyn.

Nie chciałbym żeby ta ustawa była alternatywą dla związku małżeńskiego. na to się nie zgadzam, ale jeśli ma to uregulować sprawy dziedziczenia, spadkowe, choroby i gdzieś u notariusza zostanie ten związek zarejestrowany to proszę bardzo

Co jest kością niezgody w tej sprawie pomiędzy PSL, a współkoalicjantem Polską 2050? – Rozmowy jeszcze się nie odbyły – wyjaśniał Tomczyszyn.

Nas się postrzega jako konserwatystów. To nieprawda, tak nie jest. Chodzi o to żeby to prawo było stosowane dla wszystkich. Związek partnerski nie może wychodzić poza instytucje małżeństwa. W pewnym momencie było to przedmiotem rozmów