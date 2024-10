Zmagania w lubuskiej III lidze siatkarek zainaugurowały akademiczki. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzony od tego sezonu przez Wiktora Zasowskiego pewnie pokonał UKS Agromę Słońsk 3:0.

Dominacja nie podlegała dyskusji, zwłaszcza w dwóch pierwszych partiach. Premierową odsłonę zielonogórzanki wygrały 25:20, w drugiej triumfowały do 16. Nieco emocji dostarczył set trzeci, ale i w nim w końcówce ostatnie słowo należało do zielonogórzanek, które wygrały trzecią odsłonę do 20. Mówi Julia Kohut, zawodniczka AZS-u.

Myślę, że ten stres trochę nas zjadł na początku. Brakowało skupienia, ale z czasem przyszła pewność siebie i potem już poszło. Myślę, że może być nas stać na dużo w tym sezonie. Jesteśmy młodym zespołem i dużo pracy przed nami, ale widzę potencjał.

Trener przyjezdnych Dariusz Czarny zwracał uwagę, że dla sporej części jego zawodniczek mecz w Zielonej Górze był debiutem w seniorskiej siatkówce.

Niektóre z tych dziewczyn nie grały w ogóle w siatkówkę. Dwie dopiero od tego roku trenują. Większość gra w kategorii młodziczek. Tu mają zbierać doświadczenie. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Poirytowany byłem naszymi błędami, ale rozumiem ich stres wynikający z pierwszego, seniorskiego grania.

