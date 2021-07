Po premierze albumu „Co gryzie panią L?” Lanberry powraca z kolejnym wakacyjnym hitem przepełnionym optymizmem, radością i słoneczną energią! To piosenka, która zachęca do życia tu i teraz, w harmonii z tym, co jest naszą prawdą i życiowym powołaniem, do tego, by na chwilę zwolnić w otaczającym chaosie.

Za tekst utworu odpowiadają Lanberry i Monika Wydrzyńska (Linia Nocna), natomiast muzykę artystka skomponowała z Cameronem Warrenem.

Teledysk do utworu wyreżyserował Adam Romanowski, z którym Lanberry pracowała już przy wcześniejszych produkcjach i jak widać – ze świetnym rezultatem!

Lanberry jest nominowana do czterech Fryderyków – artystka ma szanse na nagrody w kategoriach Album roku pop („Co gryzie Panią L?”), Utwór roku („Plan awaryjny”), Kompozytor roku, Autor roku.