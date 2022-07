Kayah – królowa piosenek o miłości powraca z nowym, przejmującym singlem zatytułowanym “Odnaleźć siebie” i zapowiada długo wyczekiwany album. Piękny teledysk powstał w królewskich wnętrzach Zamku na Wawelu.

Kayah jest niekwestionowaną mistrzynią piosenek o miłości – najczęściej śpiewa o tej trudnej, nieszczęśliwej, która rani. Wszyscy pamiętamy takie piosenki jak „Jestem kamieniem”, „Dzielę na pół” , „Trudno kochać” czy ’Na balkonie w Weronie”. Nowy singiel „Odnaleźć siebie” jest kolejną piękną balladą opowiadającą o niełatwej relacji, zagubieniu w związku i wyjściu z niego.

Autorką przejmującego tekstu jest Kayah, muzykę skomponował duet Catz ‘N Dogz – znani na całym świecie producenci muzyki elektronicznej.

Teledysk do „Odnaleźć siebie” powstał w wyjątkowych przestrzeniach Zamku Królewskiego na Wawelu. To muzeum wyszło z inicjatywą i zaprosiło artystkę, by zrealizowała swój projekt właśnie u nich w ramach akcji „Wawel jest Wasz”. Pierwszym efektem tej współpracy były video live sesje, w ramach których utalentowani młodzi artyści z wytwórni Kayax – wystąpili w zabytkowych przestrzeniach rezydencji królewskiej.