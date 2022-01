Holly Humberstone śpiewa wzruszającą piosenkę o samotności w Londynie

Holly Humberstone opublikowała najbardziej wzruszający utwór w swym dotychczasowym dorobku. Singiel „London Is Lonely” opowiada o przeprowadzce wokalistki do Londynu i związanym z tym poczuciem osamotnienia.

Wokalistka w grudniu otrzymała tytuł BRIT Rising Star of 2022. Wcześniej przedstawiciele brytyjskiego przemysłu muzycznego wyróżnienia dla wschodzących gwiazd przyznawali takim artystom jak Adele, Florence + The Machine czy Sam Fender. Wiadomość i statuetkę przekazał Holly jej przyjaciel i współpracownik, Sam Fender. Niespodziewane wręczenie nagrody odbyło się podczas sesji, w ramach której artyści nagrywali akustyczną wersję utworu wokalisty, „Seventeen Going Under”.