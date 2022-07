Piosenka opowiada historię pewnej wakacyjnej znajomości, która narodziła się podczas imprezy. I gdy w utworze słyszymy, że Helucze nie zaśnie, dopóki nie dostanie numeru tajemniczej dziewczyny, to w teledysku… No właśnie, domówka trochę wymknęła się spod kontroli i coś poszło nie tak. Kim była białogłowa, którą zobaczył Helucze tego wieczoru? Duchem, a może nimfą? I co w tym wszystkim robili biały królik, kaczki i krasnal?