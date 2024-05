Czy Zielona Góra potrzebuje stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia? O pomyśle jego budowy mówi się w mieście już od jakiegoś czasu. Była to też jedna z obietnic przedwyborczych Janusza Kubickiego. Czy podobnego zdania jest obecna władza w mieście?

O komentarz poprosiliśmy Marka Kamińskiego, wiceprezydenta miasta.

Wielkiej piłki na razie w mieście nie ma, budowanie stadionu byłoby w tej sytuacji dziwne. Także pod względem kibiców, czy zapełnili by tak duże obiekty.

Wiceprezydent Kamiński widzi jednak potrzebę modernizacji stadionu przy ulicy Sulechowskiej.

Patrząc na to co się dzieje w sporcie, boom lekkoatletyki, to stadion atletyczny warto byłoby przywrócić młodym sportowcom.