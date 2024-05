Przed nami kolejna “Noc w Muzeum” Jak, co roku za darmo możemy odwiedzić muzea w całym kraju. W akcje włączą się także Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzania jest kultura Ameryki Południowej.

Program zawiera m.in akcenty taneczne. Kultura latynoska charakteryzuje się różnorodnością wyrażaną poprzez takie gatunki jak salsa, samba czy argentyńskie tango, a tych stylów będzie można się nauczyć w trakcie warsztatów. Jednak, to nie wszystko.

Mówił Leszek Kania dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Noc w muzeum to także projekcja filmu o Fridzie Kalo.

To już kultowa postać związana ze sztuką ameryki łacińskiej. Artystka, która pomimo swoich przypadłości stała się znakomitą twórczynią jest modna to dziś. Będzie do film z udziałem Salmy Hayek.