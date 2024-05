Chcemy wyjść z Unii Europejskiej – to jedno z haseł, które można zobaczyć podczas piątkowych protestów rolników. Według lubuskich przedstawicieli KO jest to tym samym udowodnienie, że rolnikom nie chodzi o debatę czy racjonalną rozmowę o Zielonym Ładzie. Wręcz przeciwnie – według parlamentarzystów i samorządowców jest to budowanie euro sceptycznego materiału.

Mówi Katarzyna Osos, posłanka PO.

Sprzeciwiamy się aby w tym wszystkim wykorzystywać rolników. Oni naprawdę skorzystali bardzo dużo. Myślę, że protestują pseudo rolnicy. Albo rolnicy są wykorzystywani.

Zaskoczony takimi manewrami jest również poseł PO Robert Dowhan.

Mam wielu przyjaciół, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Bo widzą wszystkie te pozytywne rzeczy, które się wydarzyły. Oni także nie widzą rolników na tych protestów, bo prawdziwi rolnicy w tym czasie pracują. Zresztą sam premier Morawiecki – negocjował Zielony Ład, podpisał go. Dziś to neguje.

Przedstawiciele KO uważają tym samym, że rolnicy nie byliby w stanie funkcjonować bez wsparcia UE.