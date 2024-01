Ukochane pop-indie-rockowe trio Gossip wróciło z pierwszym od 14 lat singlem „Crazy Again”, zapowiadającym nowy album. Wydawnictwo to ponowne spotkanie z uznanym producentem Rickiem Rubinem, za namową którego zespół wrócił do studia. “Crazy Again” został doskonale przyjęty w Niemczech (#33 w APC), Wielkiej Brytani (rotacja A w BBC Radio 6), Belgii, Francji i we Włoszech.