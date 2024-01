W „Fight Club” Giant Rooks wyrażają poczucie wewnętrznego konfliktu, izolacji i walki o to, by być docenionymi. Utwór odzwierciedla próbę zrekompensowania niepewności, a także rywalizację o obojętność, zwłaszcza w świecie cyfrowym. To w pewnym sensie pokazanie walki o poczucie pewności siebie w obliczu trudności oraz rywalizacji o to, kto jest bardziej obojętny, szczególnie w sieci. “Powiedz, czego chcesz, zapłać, ile chcesz” – całkowicie oderwany od narracyjnych opinii, “Fight Club” przejmująco i szczerze ujmuje wewnętrzny konflikt. Za sprawą tego utworu grupa kontynuuje podróż w kierunku wydania drugiego albumu.