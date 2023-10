„Magnes” to promyk słońca w jesienny dzień

Po dziewięciu latach od płyty „Paparanoja” (2015), na której znalazły się takie piosenki jak „Kamień z napisem LOVE” czy „Zbudujemy Dom” zespół wraca z nowym krążkiem. „Vesna” ukaże się wiosną przyszłego roku. Linki do biletów na dole

„Magnes” to nasz pierwszy singiel, który zapowiada nową płytę pt. Vesna – mówią Artyści. – A miesiąc po premierze płyty ruszymy w trasę koncertową po największych miastach w Polsce! Podczas tych koncertów będziecie mogli usłyszeć całkowicie nowy materiał z płyty „Vesna”, a także dobrze znane Wam przeboje!

Wyrazista sekcja dęta, charakterystyczny wokal i przebojowy aranż to elementy spójne z dobrze znaną stylistyką, do której zdążył nas przyzwyczaić zespół. Tym razem zespół przedstawia odświeżoną wersję siebie. Czuć nowe, nowoczesne brzmienie, a także rozwój muzyczny. Ponownie lider zespołu Piotr Sołoducha dokłada cegiełkę do warstwy tekstowej i wraz Mirosławem Ortyńskim tworzą tekst do pierwszej propozycji z płyty „Vesna”.