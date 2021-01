Trio przedstawia „Your Love (9PM)”, nową wersję kultowego hitu ATB sprzed 23 lat – „9pm (Till I Come)”.

Legendarny producent, DJ i songwriter ATB łączy siły z Topic i A7S w kawałku „Your Love (9pm)”. To pierwszy oficjalny remake przełomowego hitu ATB z 1998 roku – „9pm (Till I Come”). ATB i Topic, pracując w studiu, bezbłędnie połączyli swoje charakterystyczne style, a łącząc się zdalnie wideo z A7S dopracowali także nowy tekst. ATB wyjaśnia:

Przez ostatnie 20 lat otrzymałem mnóstwo zapytań o covery, remake’i lub współpracę przy nowych wersjach „9pm (Till I Come)”, ale wszystkie odrzucałem, bo nigdy nie miałem satysfakcji z brzmienia czy podejścia do tematu. Aż pewnego razu trafiłem na „Breaking Me” Topica i wspólnie z moim menedżerem Rudim mieliśmy przeczucie, że te dwa światy świetnie by się dopełniły.

ATB i Topic dopasowali kawałek do tiktokowej rzeczywistości. Przemujący wokal A7S oraz mocna, rasowa linia basu razem z gitarowym hookiem i słoneczną trance energią dopełniają nową wersję. Topic przyznaje: – „9pm (Till I Come)” to absolutny klasyk, który uwielbiam od dzieciństwa. Dlatego to prawdziwy zaszczyt, że jestem pierwszym artystą, któremu ATB zaufał na tyle, by dać oficjalne błogosławieństwo do przerobienia kawałka. Typowy dla ATB gitarowy riff został tu połączony z moim „melancholijnym brzmieniem dance” oraz charakterystycznym głosem A7S. Rezultat to doskonała symbioza!

„Your Love (9pm)” to kolejny ważny krok w dynamicznie rozwijających się karierach niemiecko-chorwackiego producenta Topica oraz szwedzkiego wokalisty i kompozytora A7S. Ich pierwszy wspólny utwór, „Breaking Me”, okazał się jednym z największych hitów 2020 roku. Singiel ma odznaczenia złotych i platynowych płyt w 27 krajach na całym świecie. Duet współpracował także z raperem Lil Baby nad kolejnym hitem „Why Do You Lie To Me”. Kawałek zgromadził dotychczas 35 mln streamów w Spotify i był grane przez największe stacje radiowe na świecie.

Wielkiej Brytanii, który dokonał tej sztuki. Singiel cieszył się niezwykłą popularnością na całym świecie oraz otworzył drzwi wielu innym utworom elektronicznym w mainstreamowych radiach. Ponadczasowość piosenki dobrze ukazuje chociażby filmik, na którym widzimy Eda Sheerana i Maxa Martina tańczącego do „9pm”.

Kolejne single ATB – w tym m.in. „Don’t Stop”, „Ecstasy”, „Let U Go”, „What About Us”, „Move On” czy „When It Ends It Starts Again” – zapewniły artyście miejsca w prestiżowym rankingu DJ Mag „Top 100” przez kolejne dwie dekady. ATB wydał 10 albumów studyjnych i ponad 40 singli. Ma na koncie liczne odznaczenia złotych i platynowych płyt na całym świecie.

ATB, Topic i A7S zachowując w „Your Love (9pm)” współczesny sznyt, jednocześnie składają hołd muzyce dance lat 90. – zapraszamy do słuchania!