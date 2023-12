Tuż po ogłoszeniu i ekspresowym sold oucie grudniowego, wyjątkowego koncertu w NOSPR w Katowicach, który oficjalnie zamyka promocję ostatniego solowego albumu „Kundel”, Artur Rojek daje nam odrobinę więcej…

„Odrobinę więcej” to tytuł nowego singla Artura Rojka. Utwór powstał we współpracy z francuskim DJ’em i producentem – Myd’em, który ma na koncie kolaboracje z Mac Demarco oraz JAWNY, a o remixy swoich utworów poprosili go między innymi Dua Lipa, Major Lazer czy Two Door Cinema Club.

Festiwalowa znajomość Artura i Quentina (Myd), który w 2022 roku występował na OFF Festivalu, przerodziła się niespodziewanie w polskojęzyczny utwór, który choć w pierwszej chwili może wydawać się zaskakująco pozytywny i letni – to w warstwie lirycznej ma w sobie duże pokłady melancholii, do której przyzwyczaił nas Artur Rojek.

Teledysk do singla powstał pod czujnym okiem reżysera Piotra Czyżowskiego, którego wizji Artur w pełni się oddał, co zdecydowanie zobaczycie od pierwszych sekund tego obrazka. Czy widzieliście już takiego Rojka? Przekonajcie się sami.