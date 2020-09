Najnowszy album Katy Perry „Smile”, to piosenki przepełnione siłą oraz wdzięcznością narodziły się z osobistej podróży gwiazdy przez mroczne czasy.

W dniu premiery albumu na YouTube pojawi się klip do „Cry About It Later” wyreżyserowany przez brytyjskiego animatora i ilustratora SykoSan. To nowe spojrzenie na klasyczne historie jak „Kopciuszek” czy „Dracula”. W tygodniu premierowym Katy udostępniła również alternatywne klipy do „Never Really Over” i „Harleys in Hawaii”, planuje jeszcze kilka klipów w ramach świętowania premiery „Smile”.

Zgodnie z radosnym tonem albumu – oraz motywem cyrkowym, który pojawił się w klipie do tytułowego singla z płyty – Katy Perry zaprezentowała też grę „Katy’s Quest” stworzoną przez Double A Labs oraz Alienware pod okiem Mathewa Cullena. Gracz musi w niej przedostać się przez pełen niespodzianek Circus of Misconceptions. Gra w wersji przeglądarkowej zadebiutowałą w sobotę, 29 sierpnia.

Pod koniec sierpnia Katy Perry pobiła nowy rekord za sprawą singla „Firework” – piosenka ma już 12-krotną platynę w USA. Żadnej innej wokalistce nie udała się ta sztuka. Utwór to jeden z pięciu kawałków promujących 8-krotnie platynowy album „Teenage Dream”. Wydawnictwo niedawno obchodziło 10-lecie.

„The Los Angeles Times” nazwało „Smile” kwintesencją Katy Perry: radosnym, neonowym popem. Na łamach „Rolling Stone” czytamy: „Katy wraca do korzeni”. W „US Weekly” chwalono „One Love” za „zachwycający kawałek o uczeniu się na własnych błędach”. Z kolei dziennikarze „USA Today” zaobserwowali: „Perry na nowo odnalazła radość, a ze „Smile” bije zadowolenie. Na tej płycie znajdziecie jedne z najlepszych kawałków artystki od czasu wydanego w 2013 „Prism”. „RIFF Magazine” podsumowuje: „Smile” to album idealny na nasze czasy. Odpowiedni hołd dla siły, bólu oraz indywidualności, o które trzeba walczyć w smutnych okolicznościach”.

Od czasu debiutu Katy Perry w barwach Capitol Records z „One of the Boys” (2008), artystka zgromadziła ponad 45 miliardów streamów i sprzedała 45 mln egzemplarzy albumów. Jej kolejne albumy – „Teenage Dream”, „PRISM”, „Witness” – przyniosły mnóstwo światowych hitów. Wyświetlenia klipu „Roar” z 2013 przekroczyły 3 miliardy – Perry jest pierwszą wokalistką solową, której udała się ta sztuka. Katy była też pierwszą artystką, której cztery klipy przekroczyły pojedynczo miliard wyświetleń. „Firework” i „Last Friday Night” przekroczyły milion, a „Dark Horse” ma ponad 2,7 miliardów. Występ Katy Perry z przerwy finału Super Bowl w 2015 jest najpopularniejszym w historii wydarzenia. Artystka należy do elitarnego klubu RIAA 100 Million Certified Songs.

Katy Perry to nie tylko gwiazda muzyki, ale też aktywistka. Współpracuje m.in. z UNICEFem, działa na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS, wspiera także akcje na rzecz zdrowia, edukacji i równości. W 2016 roku otrzymała Audrey Hepburn Humanitarian Award.