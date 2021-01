W serwisach cyfrowych pojawiło się nowe wydawnictwo Maggie Rogers – „Notes from the Archive: Recordings 2011 – 2016”. Znalazły się tam zremasterowane wersje wczesnego materiału artystki, jak również 6 niewydanych wcześniej piosenek.

To pierwsze wydawnictwo w ramach założonego przez artystkę labelu Debay Sounds. Maggie Rogers pokazuje, jak wyglądała jej artystyczna droga do wydania debiutu w barwach Capitol Records, „Heard It In A Past Life”.

„Notes from the Archive: Recordings 2011 – 2016” promuje singiel „Celadon & Gold”. Artystka nagrała także autorskie wprowadzenie do materiału, które jest dostępne tutaj.

Na wydawnictwo trafiły m.in. „Blood Ballet” czy „The Echo”. Układając tracklistę wydawnictwa, Maggie Rogers postanowiła posegregować je od najnowszego do najstarszego. Artystka przyznaje, że powrót do archiwalnych nagrań był niezbędnym etapem rozpoczęcia prac nad nowym albumem studyjnym: – Mam w przysłowiowych szufladach mnóstwo materiału, którego nie chcę zmarnować. „Notes from the Archive” jest więc swojego rodzaju hołdem dla mojej wcześniej twórczości, to brakujący element układanki, dzięki któremu mogę pokazać prawdziwą całość. Wreszcie mam przestrzeń, by rozwijać zarówno pomysły, jak i siebie. Pracując nad następcą mojego debiutu poczułam, że historia zatacza koło.

Maggie Rogers pochodzi z Maryland. Jest absolwentką prestiżowego Tisch School of the Arts działającego przy NYU. Wkrótce po ukończeniu studiów wydała przełomową w karierze EP-kę „Now That The Light Is Fading”. W styczniu 2019 ukazał się jej debiutancki album „Heard It In A Past Life”. Wydawnictwo zadebiutowało na szczycie Billboard’s Top Album Sales oraz drugim miejscu Billboard 200. Spotkał się także z niezwykle ciepłym przyjęciem krytyki, jak również zapewnił Rogers nominację do Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta. Maggie wystąpiła w najważniejszych programach telewizyjnych: „Saturday Night Live”, „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, „The Latw Show with Stephen Colbert”, „Today”. Do tej pory „Heard It In A Past Life” zgromadziło ponad 564 mln streamów na całym świecie. Artystka pracuje nad drugim pełnowymiarowym albumem.