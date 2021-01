WiMBP im. C. Norwida i Lubuskie Laboratorium Książki „Green Book” ma nowe propozycje dla miłośników teatru, radia i pozytywnych dźwięków. „Czytelnia dramatu” i audycja radiowa „Zaplecze. Alternatywa Nastrój Las”, to dwa miejsca, które warto odwiedzić, a nawet zostać na dłużej.

Już w środę, 13 stycznia o godz. 18:00, „Norwid” zaprasza na monodram białoruskiego pisarza Maksima Dośki pt. „RADIO KULTURA”. W postać Wołodii, kierownika robót budowlanych wcieli się aktor Ernest Nita, który zdradzi widzom marzenia swojego bohatera.

Jeżeli chodzi o “Radio Kultura” to był pomysł dr Andrzeja Bucka żeby zaproponować czytanie dramatu białoruskiego. Zrobiłem przegląd tego, co dzieje się aktualnie w białoruskim dramacie i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że te ostatnie kilkanaście lat, to swoisty renesans dramatu zapoczątkowany powstaniem wolnego teatru białoruskiego, przez który “przechodzą” te wszystkie teksty. Pojawił się również bliski mojemu sercu temat radia i dramat “Radio Kultura” – czyli historia człowieka, który chce zróżnicować, urozmaicić swój dzień. Okazuje się, że “Radio Kultura”, które słucha z głośników samochodu i domowych jakoś ten dzień mu porządkuje. I to jest prosta historia człowieka zza naszej wschodniej granicy.

Czy warto marzyć i czy możliwa jest ich realizacja w „trudnym” do życia kraju jakim jest Białoruś? O tym możemy się przekonać podczas wieczoru z „CZYTELNIĄ DRAMATU”, który się odbędzie on line w środę 13 stycznia, o godzinie 18:00 na Facebooku i YouTube biblioteki.

Uwaga! Biblioteka Norwida zapowiada już na stałe kolejne odsłony „Czytelni Dramatu” w drugą środę miesiąca, o czym będziemy Was informować w „Norwid Movie”.

A co słychać w Lubuskim Laboratorium Książki? Na Facebooku i Spotify LLK Green Book posłuchać można audycji radiowej „ZAPLECZE. Alternatywa Nastrój Las”. To autorski projekt Janusza Łastowieckiego.

To jest objaw mojej swoistej tęsknoty za dźwiękami, muzyką, za opowiadaniem o muzyce, i najprostszym zapowiadaniem tej muzyki. Połączyłem dwie rzeczy. Atmosferę, która kojarzy się z nadawaniem muzyki w podcaście czy też audycji radiowej. Chociaż sam wolę mówić raczej o audycji radiowej, bo jestem “człowiekiem starej daty” i w tym przypadku wolę audycję niż podcast. I w niej mówię o muzyce ale nie tylko. W Lubuskim Laboratorium Książki, w którym jestem koordynatorem, powziąłem sobie taki pomysł, żeby laboratorium gromadziło różnego rodzaju opowieści czytelników, pracowników biblioteki i pokazywało ten ich świat.

ZAPLECZE. Alternatywa Nastrój Las – warto znać ten adres, gdzie znajdziemy ukojenie, schronienie przed hałasem “burzliwej” codzienności i posłuchamy dźwiękowych opowieści.

W programie “Norwid Movie” z gośćmi: dr Anną Polak i dr Januszem Łastowieckim również rozmawiamy o Lubuskich Wawrzynach 2020. Prace konkursowe do Wawrzynów: Literackiego, Naukowego i Dziennikarskiego można nadsyłać do 18 stycznia 2021 roku. Szczegóły w regulaminie na stronach WiMBP im. C. Norwida i Lubuskie Wawrzyny.



Cała rozmowa dostępna na facebooku Radia Index i portalu wzielonej.pl.