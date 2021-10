Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do obsługi programu „500+”. Za jego obsługę oraz wypłatę będzie odpowiedzialny od 1 stycznia 2022 roku. Co to oznacza w praktyce? Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać wyłącznie elektronicznie poprzez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Zgodnie z ustawą, pieniądze będą wypłacane tylko i wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. przy „Tarczy antykryzysowej” oraz programie „Dobry start”. Program „500 plus” obsługiwać będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. W tej sytuacji zdecydowana większość pracowników nie będzie obciążona nowymi zadaniami.

Program “Rodzina 500+” będzie przejmowany przez ZUS stopniowo. Świadczenia wypłacane obecnie przez gminy będą kontynuowane do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami urzędów samorządowych, które wypłacają świadczenie. Do ZUS natomiast należy kierować od 1 stycznia 2022 r. tylko i wyłącznie wnioski o nowe świadczenia „500+”, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci.