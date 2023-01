Sporo komunikacyjnych pytań od słuchaczy padło w środowym programie Prezydent na 96 FM. Jeden z zielonogórzan pytał o dodatkowe rozwiązania komunikacyjne przy okazji budowy na nowo wiaduktu na Al. Zjednoczenia.

W tej sprawie dzwonił pan Mirosław.

Prezydent odpowiedział, że założenia są słuszne, choć ich realizacja wydłużyłaby inwestycję w czasie. – A wiadukt potrzebny jest jak najszybciej – mówił w Radiu Index Janusz Kubicki.

To, co pan mówi jest bardzo logiczne, ale procedury trwałyby o 2 lata dłużej. Mamy wybór, albo odbudować w takim kształcie, jakim był i zrobić to szybko, albo co najmniej 2 lata prowadzić procedurę i nie wiadomo czy będzie ona skuteczna. Mogą być protesty organizacji ekologicznych, które dość mocno takie procedury przedłużają.