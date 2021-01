Morsowanie? Dlaczego nie! Polacy – a także zielonogórzanie – pokochali kąpiel. Wyjątkową, bo w lodowatej wodzie.

Do kąpieli zachęcają m. in. zielonogórscy lodołamacze Spoko Tato, którzy do tego typu aktywności zapraszają już od dziesięciu lat. Mówi Grzegorz Blaut.

My morsowaliśmy zanim stało się to modne i popularne. W pierwszych latach było trudno się przebić na szerszą skalę. Większość traktowała nas jako szaleńców.

Morsowanie jest nie tylko zdrowe ale i poprawia nasz wygląd – między innymi wygładza i ujędrnia skórę.

Morsowanie jest świetną dyscypliną sportową i zabiegiem medycznym. Na czasy covidowe jest to znakomita szczepionka. Poza tym to uczucie spełnienia, radości. Pobudza mnie to do życia.

Kolejne morsowanie w niedzielę a 7 lutego do amatorów zimowej kąpieli dołączyć mają zielonogórscy dziennikarze, zaproszeni przez Lodołamaczy. Czy podejmą rękawicę? Już wkrótce się przekonamy.

realizacja video: Katarzyna Bzowa