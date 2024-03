Kolejna partia kopert życia czeka na zielonogórzan. Odbierać je można w siedzibie ZGranej Rodziny, czyli w ratuszu. Idea projektu jest prosta – posiadacz koperty uzupełnia w niej dane na temat swojego zdrowia oraz przyjmowanych przez siebie leków.

Informacje te mogą uratować życie, w razie interwencji służb medycznych. A gdzie taką kopertę powinno się przechowywać? W lodówce – mówi Małgorzata Szachowicz ze ZGranej Rodziny.

Lodówkę ma w domu każdy i tam służby w pierwszej kolejności jej szukają. My mamy też przygotowane specjalne, hermetyczne woreczki. Zaznaczam – to nie jest tylko dla osób starszych. Coraz młodsze osoby chorują i one też mogą się po takie koperty zgłosić.