Trwa remont szpitalika na terenie zielonogórskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych. Stąd też pojawił się apel o pomoc. Bo choć rąk do pracy nie brakuje, to potrzebne są artykuły budowlane, które pomogą w jego realizacji.

Obecnie prace remontowe są na etapie usuwania starych płytek i osuszania ścian. Pomalowane zostały też już kraty bramek. Trwa również odgrzybianie pomieszczeń. Oprócz tego w planach jest odmalowanie obiektu i tutaj pojawiły się schody – instytucji brakuje do tego narzędzi i artykułów budowlanych.

Każda ilość pędzli jest nam potrzebna, ponieważ przed nami jeszcze malowanie boksów i innych pomieszczeń. Tutaj ta ilość jest niezliczona. Przyda nam się każdy pędzel, każdej wielkości. Potrzebny jest nam grunt, środki do odgrzybiania – to nasze priorytety. Oczywiście też środki do usuwania rdzy.