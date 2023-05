Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze ogłasza konkurs na imię dla maskotki. Jak ona wygląda? Możecie zobaczyć na naszym portalu wZielonej.pl.

Nietrudno się domyślić, że maskotka ma niezbędne atrybuty związane z porządkami. Nie brakuje zatem zmiotki i szufelki. Agnieszka Miszon z ZGK u nas o szczegółach.

Jeśli macie pomysły, spółka prosi o wpisywanie je na facebookowym fanpage.

Od razu mówimy to jest subiektywny wybór. Mamy nadzieję, ze to imię przypadnie do gustu. Dla zwycięzcy będzie fajna nagroda-niespodzianka.