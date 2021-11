Prawo i Sprawiedliwość rozważa, by wybory samorządowe odbyły się nie jesienią 2023 roku, a wiosną 2024 roku. Chodzi o uniknięcie kulminacji wyborczej, bo w tym samym czasie planowane są też wybory parlamentarne.

Bez względu na to, kiedy wybory się odbędą, zasadne pozostaje również pytanie, kto powalczy o urząd prezydenta Zielonej Góry, który od lat piastuje prezydent Janusz Kubicki. To pytanie w Radiu Index usłyszał politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Piotr Pochyły.

To jeszcze jest dużo czasu. Widziałbym jakąś szerszą akcję z zapleczem posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic. Do niedawna mocno trzeszczała koalicja wojewódzka. Zobaczymy, jaki pomysł na swoją karierę będzie miała marszałek Elżbieta Polak.

Zdaniem Pochyłego, decyzje dotyczące kandydatów w samorządach będą też pokłosiem notowań Koalicji Obywatelskiej w skali kraju.

Politolog nie wykluczył też kandydatury Wadima Tyszkiewicza, w przeszłości prezydenta Nowej Soli, dziś senatora.

On od początku mówi, że nudzi się w senacie. Mówi, że to nie jest jego bajka, że lepiej sprawdzał się w roli polityka wykonawczego, tak jak to było w Nowej Soli. Może będzie chciał się sprawdzić w dużym mieście. Z tego co wiem nie jest jednak obywatelem Zielonej Góry. Nie wykluczałbym jednak tej kandydatury.