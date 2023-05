Jest w Zielonej Górze takie miejsce, gdzie niegdyś tętniło życie. Spotykali się tam mieszkańcy miasta, aby wypić zielonogórskie wina, siadając na murowanych ławkach oraz posłuchać muzyki na żywo. Dziś zarośnięte, ale z wielkimi planami na przyszłość – dawny teren rekreacyjny z muszlą koncertową przy wieży Braniborskiej.

Wieża Braniborska, przez prawie dwa wieki swojego istnienia spełniała różne funkcje. Była wieżą widokową, obserwatorium, restauracją, punktem obrony przeciwlotniczej. Po zakończeniu działań wojennych uszkodzona przez kilka lat była niewykorzystywanym pustostanem. Zielonogórzan denerwował ten fakt, bo jeden z ciekawszych obiektów architektonicznych miasta stał niewykorzystywany, a potencjał z każdym dniem marnował się coraz bardziej.

W latach 60. XX wieku wysunięto koncepcję, aby Zielonogórskie Zakłady Gastronomiczne urządziły w wieży całoroczną i ekskluzywną restaurację. Pomysł spodobał się władzom miasta tym bardziej, że w mieście po wojnie było bardzo mało restauracji. Miał być to lokal specjalizujący się golonkach, węgorzu wędzonym oraz zupie gulaszowej. Tak niewielkie menu spowodowane było małymi pomieszczeniami kuchennymi. Prócz tego postanowiono wieżę przebudować tworząc na obu piętrach „sale konsumpcyjne” mające pomieścić 70 osób oraz stworzyć parkiet do tańczenia. Kolejnym problemem były wąskie pomieszczenia, które nie pozwalały na wykonanie sceny dla orkiestry. Stwierdzono, że wprowadzi się w lokalu „muzykę mechaniczną” i podłączenie restauracji do… radiofonizacji „Palmiarni”. Taki pomysł był tylko częściowym rozwiązaniem problemu, bo wiadomym nie od dziś był fakt, że ludzie z większą przyjemnością będą się bawić przy muzyce na żywo.

W związku z tym postanowiono przystosować do funkcji koncertowo-restauracyjnej tereny wokół wieży. Zaplanowano tam stworzenie ogródka rekreacyjnego z letnią kawiarnią, ogródkiem zabaw dla dzieci, ławkami z parasolami i… muszlą koncertową! Przystąpiono do realizacji planu i na zboczu wzgórza wybudowano niewielką muszlę na wzniesieniu. Miała ona konstrukcję drewnianą, na której pomocą betonowej spoiny układano kamienie. Przed nią na płytach chodnikowych powstał specjalny taras drewniany do tańczenia. Po tych zmianach restauracja przy wieży Braniborskiej zyskiwała nowych gości i miłośników tego miejsca. Niestety na tych remontach poprzestano i występujące awarie „pudrowano” zaniedbując obiekt, doprowadzając do zawalenia się części muszli koncertowej.

Obecnie teren wraz z wieżą należy do miasta, a mieszkańcy Zielonej Góry nie mają do niego dostępu. Do dzisiaj pozostają widoczne na tym terenie kamienne półokręgi, fragmenty posadzki, gdzie kiedyś ustawiano stoliki i najważniejsze – łuk po muszli koncertowej. Są plany zagospodarowania tego terenu, ale… mimo chęci i rozmachu pomysłów nie zostały one jeszcze zrealizowane, a teren, choć nie jest zapomniany wśród zielonogórzan i władz miasta, w dalszym ciągu nie jest wykorzystywany.

Tekst:

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry