Będzie kolejna charytatywna akcja na rzecz niespełna rocznej Ani Orłowskiej. Dziewczynka zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Żeby mogła normalnie funkcjonować, potrzebny jest kosztowny lek. I to jak najszybciej. Stąd też pomysł na kolejne wydarzenie o charakterze charytatywno – sportowym.

Pomóc Ani będzie można już w najbliższą sobotę. W Parku Poetów odbędzie się trening indywidualny. Udział w nim mogą wziąć wszyscy miłośnicy sportu. Start o godzinie 10.

Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby wziąć udział w takiej imprezie z innymi, to może pokonać trasę indywidualnie. Trasa będzie oznaczona przez trzy dni, do 31 maja. Przy użyciu strzałek. Start i meta będą się znajdowały przy Lotniku. Śmiało więc można wystartować. Mamy przygotowanych 150 miejsc.

Do pokonania będzie w sumie 7 kilometrów. Żeby to zrobić wystarczy wpłacić wpisowe. Wynosi ono minimum 20 złotych. W zamian uczestnicy dostaną numery startowe i medale. I tak jak liczy się każda złotówka, tak też liczy się każdy dzień.

Ostatni tydzień to kilka wizyt lekarskich, które nie były dla nas zbyt optymistyczne. Pojawiły się problemy z przełykaniem pokarmu. Wizyta u ortopedy też nie była najłatwiejsza. Dowiedzieliśmy się, że Ani krzywi się kręgosłup. Musimy działać w tym kierunku, żeby zapobiegać temu. A przede wszystkim Ania potrzebuje wzmocnienia mięśni.

Mimo to zarówno rodzice, jak i organizatorzy akcji wierzą, że jest to już ostatnia prosta do osiągnięcia celu. Czyli do zdobycia środków na leczenie dziewczynki. Brakuje jeszcze niemal dwóch milionów złotych.