Zielona Góra wciąż walczy o Kolej Aglomeracyjną. Magistrat lobbuje w Warszawie o dofinansowanie z unijnego programu Fenix.

Może ono wynieść nawet 85 procent całej kwoty. Jak dziś wyglądają sprawy związane z tą inwestycją? Pytamy wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka.

Jeśli chodzi o kwoty, pozostałe 15 procent miałby wziąć na swoje barki samorząd i PKP PLK.

To, co będzie robione na peronach, zapłaci PLK, przed peronem czyli parking i oświetlenie za to zapłaci miasto. To są świetne warunki dla samorządów, tylko trzeba dobrze napisać wniosek. Rozmowy już były. Na razie jest dwóch chętnych Zielona Góra i Gdańsk.