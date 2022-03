Pamiętacie ostatni, ekstraligowy mecz Stelmetu Falubazu przeciwko Unii Leszno przy W69? Pewnie pamiętacie też płonący słup oświetleniowy na stadionie w Zielonej Górze.

Ugaszenie pożaru nie oznaczało końca problemów i procedur. Po tamtym wydarzeniu używanie sztucznego oświetlenia podczas meczów wciąż jest wykluczone. O szczegółach mówi Wojciech Domagała, prezes ZKŻ SSA.

Sam słup był poddany bardzo wysokim temperaturom i teraz czy on będzie mógł być wykorzystywane? Musiały być wykonane specjalistyczne ekspertyzy, których nie robi się ciągu dni, tygodni, a nawet miesięcy. Jesteśmy na etapie uzyskiwania takiej ekspertyzy od jednego z uniwersytetów. Ekspertyza odpowie czy będziemy mogli istniejącą infrastrukturę nadal wykorzystywać. Jeśli nie będzie to możliwe, to będziemy wprowadzali inne rozwiązania.