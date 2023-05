Lider tabeli – Polonia Bytom – będzie dziś rywalem piłkarzy Lechii Zielona Góra w kolejnym meczu rozgrywek III ligi. Podopiecznych Andrzeja Sawickiego czeka arcytrudne zadanie.

Nasz trener ma sporo problemów kadrowych. Po ostatnim meczu w Kluczborku doszedł kolejny, eliminujący czołowego gracza już do końca rozgrywek.

Do naszych problemów kadrowych doszedł kolejny. Igor Kurowski złamał kość w stopie, to jest dla niego koniec sezonu. Za kartki pauzować będą Ostrowski i Kołodenny, a Łoboda nie jest w pełni zdrowy. Mamy potężne problemy kadrowe. Jedyne dobre to to, że nie mamy presji i “noża na gardle”, ale nie chcemy jeździć na wycieczki, chcemy się dobrze zaprezentować na niezwykle trudnym terenie.