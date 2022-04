Umowa patronacka pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, a Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie podpisana. Nasza uczelnia, jako największa w regionie jednostka naukowo – dydaktyczno – badawcza, w ramach kontraktu, oferuje licealistom wachlarz możliwości.

Chodzi między innymi o pokazowe zajęcia w uniwersyteckich laboratoriach, co może być także wabikiem do studiowania w przyszłości właśnie w Zielonej Górze. Mówi prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką.

Naszą główną misją jest kształcenie dla potrzeb regionu. A to kształcenie wymaga studentów i liczymy, że lubuscy licealiści przyjdą właśnie do nas na studia. To jest ważne dla całego naszego regionu. Posiadanie własnego zaplecza specjalistów.