Ostatnie dni dzielą nas od wielkiego piłkarskiego święta w Zielonej Górze. We wtorek Lechia zmierzy się z Legią Warszawa w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Temu spotkaniu poświęciliśmy wracający po zimowej przerwie program Piłkarska Zielona Góra.

Nasi trzecioligowcy dziś mają wolne, ale jutro, w niedzielę i poniedziałek będą trenować. Jakiej Lechii należy się spodziewać we wtorek przeciwko utytułowanemu klubowi? O tym trener Andrzej Sawicki.

Zagramy na pewno odważnie. Jeśli nie będziemy popełniać błędów takich jak chociażby w meczu kontrolnym z Cariną Gubin, to tak się to nie skończy. Jeśli będziemy agresywni, blisko siebie, zorganizowani, to myślę, że przeciwnik nie będzie miał łatwo i będziemy mogli pokazać swoje walory, jakie mamy. Nie zobaczycie Lechii broniącej się w szesnastce, no chyba, że będziemy prowadzić w 85 minucie meczu, to wtedy pewnie tak.