Międzynarodowy Dzień Rodzin i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Co łączy te dwa święta? Wiele, jak choćby to, że oba obchodzone są w maju.

W Zielonej Górze celebrowanie obu świąt odbywa się dziś, a świętowaniu przyświecają hasła: tolerancja, godność, rodzina. Przed godziną 13:00 osoby z niepełnosprawnościami wraz z pomagającymi im opiekunami przemaszerowały uroczyście od pomnika Bachusa do ratusza. Towarzyszyła im Młodzieżowa Orkiestra Dęta “Budowlanka” oraz władze miasta.

Dzień godności czy dzień tolerancji jest bardzo ważnym dniem dla całej naszej społeczności, żebyśmy poznali tych ludzi, bo my nie zdajemy sobie sprawy, z czym oni się borykają na co dzień. My tego nie doświadczamy.