Jaki jest idealny przepis na dobrego pączka? Dziś przy okazji Tłustego Czwartku nie mogło być inaczej – wręcz musieliśmy porozmawiać o pączkach.

Gościem programu „Rozmowa na 96FM” była Katarzyna Nowak – dietetyk. Jaka jest recepta na dobrego paczka i ile może nam przybyć kalorii?

Raczej nie odnotowujemy wzmożonej aktywności pacjentów tego dnia. Fakt jest taki, że jest to mikstura wszystkich tych rzeczy, które w dietetyce są zakazane. Mamy oczyszczoną mąkę pszenną, cukier prosty. Mamy tłuszcz głównie nasycony To jest zakazane., Jeśli pączek będzie podstawa naszej diety, to szybko dorobimy się brzuszka.