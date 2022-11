Lubuski Teatr jeszcze bardziej dostępny. Właśnie rusza nowy projekt pod nazwą „Kultura Bez Barier” Od tego sezonu realizowany jest program „Teatr, widzę, słyszę, rozumiem”

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do kultury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych niedowidzących i niesłyszących. Do repertuaru trafią spektakle z audiodeskrypcją oraz tłumaczami języka migowego.

Mówiła Alicja Stasiewicz, która także dołączyła do obsady audiodeskryptorów. Zadaniem takiej osoby jest tłumaczenie widzowi na sali, co dzieje się w trakcie spektaklu.

Czworo aktorów zostało przeszkolonych do funkcji audio deskryptora. Praca polega na tym, że w trakcie spektakli będziemy na żywo prowadzić audio deskrypcje, czyli osobom niewidzącym i niedowidzącym to, co dzieje się na scenie. Ta praca ma swoje zasady i ramy. Opisujemy akcje tak, aby widz mógł wszystko zrozumieć. Na sali pojawi się także tłumaczka języka migowego.